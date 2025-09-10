رئيس الوزراء القطريّ: جهود الوساطة جزء من هوية قطر

أكّد رئيس الوزراء القطريّ الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أنّ جهود الوساطة جزء من هوية قطر التي لن يثنيها شيء عن دورها في هذا الصدد.



وقال الشيخ محمد في مؤتمر صحافيّ إنّ قطر "لم تدخر وسعًا لإنجاح المفاوضات، لكن بعد هجوم اليوم لم يعد هناك شيء قائم".



واتهم إسرائيل بإفساد "فرص للسلام"، منتقدًا بشدة رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو.



وقال: "إنّه يمارس إرهاب دولة".



وأوضح الشيخ محمد أنّ مسؤولين أميركيين حذّروا قطر من الهجوم الإسرائيليّ بعد 10 دقائق من بدايته، واصفًا الهجوم بأنه "كان عملية غادرة مئة بالمائة ولم نعلم به إلا وقت حدوثه".



وشدد على انّ "دولة قطر تحتفظ بحق الرد على الهجوم الإسرائيليّ السافر وستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للرد عليه".



وأشار إلى تشكيل فريق قانونيّ لتولي رد الدولة الخليجية على الهجوم.