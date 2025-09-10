الجزائر طلبت اجتماعًا لمجلس الأمن بعد هجوم قطر

طلبت الجزائر عقد اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد أن نفذت إسرائيل هجومًا على قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية، حماس، في قطر، وفق ما أفاد دبلوماسيون.



وأشار الدبلوماسيون إلى أنّ الجزائر قد طلبت عقد اجتماع المجلس، المكون من 15 عضوًا، الأربعاء.