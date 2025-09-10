ترامب: المفاوضات التجارية مع الهند مستمرة

أكّد الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب أنّ المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والهند متواصلة، على الرّغم من العلاقات المتوتّرة بين البلدين منذ فرضه على نيودلهي رسوما جمركية بنسبة 50 في المئة بسبب شرائها نفطا روسيا.



وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعيّ "تروث سوشال" أنّ "المفاوضات بين الهند والولايات المتحدة مستمرة بهدف تسوية مسألة الحواجز التجارية بين بلدينا".



وأضاف: "أنا واثق من أنّنا لن نجد صعوبة في التوصل إلى نتيجة إيجابية لبلدينا العظيمين"، في وقت تفرض فيه الولايات المتّحدة رسوما جمركية بنسبة 50% على غالبية الصادرات الهندية إلى الولايات المتّحدة. ونصف هذه الرسوم هي بمثابة عقوبة على شراء نيودلهي نفطا روسيا.



وأعلن الرئيس الأميركيّ أنّه سيتحدّث "خلال الأسابيع المقبلة" مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.