ترامب حثّ مسؤولي التكتل على فرض رسوم جمركية على الصين

حثّ الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب مسؤولي التكتل على فرض رسوم جمركية على الصين تصل إلى 100 في المئة في إطار استراتيجية للضغط على الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين، على ما ذكر مسؤول أميركيّ ودبلوماسيّ من الاتحاد الأوروبيّ.



وقال المسؤول لرويترز، إنّ ترامب شجع الاتحاد الأوروبيّ أيضًا على فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على الهند.



وأشارت الولايات المتحدة إلى استعدادها لفرض رسوم جمركية مماثلة إذا استجاب الاتحاد الأوروبي لطلبها، على ما أعلن الدبلوماسيّ الأوروبيّ.



وسيؤدي الطلب الأميركيّ، في حال تنفيذه، إلى تغيير استراتيجية الاتحاد الأوروبيّ الذي فضل عزل روسيا بالعقوبات بدلا من الرسوم الجمركية.