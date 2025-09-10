إدارة الطيران الاتحادية الأميركية: إغلاق أربعة مطارات في بولندا

أُغلقت أربعة مطارات في بولندا، من بينها مطار شوبان في وارسو، مساء الثلاثاء بسبب "نشاط عسكريّ غير مُخطط له يتعلق بضمان أمن الدولة"، وفق ما أعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية في إشعارات نشرتها على موقعها الإلكترونيّ.



وأظهرت إشعارات الإدارة الاتحادية أنّ المطارات الثلاثة الأخرى المُغلقة هي مطار جيشوف-ياشونكا ومطار وارسو مودلين ومطار لوبلين.