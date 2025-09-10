طوكيو نددت بالهجوم الإسرائيليّ على الدوحة

نددت طوكيو بشدة بالهجوم الإسرائيليّ على الدوحة، متبرة إياه تهديدًا لسيادة قطر والأمن الإقليميّن وفق ما قال كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانيّ يوشيماسا هاياشي.



ووصف هاياشي الهجوم بأنه "عقبة أمام الجهود الدبلوماسية" الرامية لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن.



وعبّر عن تضامنه مع قطر وحث إسرائيل على العودة إلى المفاوضات.