مؤيدون للفلسطينيين يواجهون ترامب في مطعم في واشنطن: "هتلر عصرنا"

واجه عدد من المحتجين المؤيدين للفلسطينيين الرئيس دونالد ترامب في مطعم في العاصمة الأميركية.



ووصفوه بـ"هتلر عصرنا"، حسب لقطات مصوّرة انتشرت على منصات التواصل الاجتماعيّ ليل الثلاثاء الأربعاء.



وأظهر الفيديو الرئيس الأميركيّ داخل مطعم، بينما وقف على مقربة منه محتجون ومحتجات رفعت إحداهن على الأقل وشاحا بألوان العلم الفلسطينيّ.



وهتف هؤلاء "حرّروا واشنطن، حرّروا فلسطين، ترامب هو هتلر عصرنا".



وتقدّم ترامب من المحتجين ووقف للحظات غير بعيد منهم، وهو يهز رأسه ويبتسم بهدوء، قبل أن يؤشر لإخلاء المكان ويقول "هيا بنا". وقام عندها عناصر جهاز الخدمة السرية المكلف حماية الرئيس الأميركي، بإبعادهم من المكان.



ولم يردّ جهاز الخدمة السرية وشرطة العاصمة على طلب فرانس برس التعليق.