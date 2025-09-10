ترامب: "لست سعيدًا" بالغارة الإسرائيلية على قطر وأؤكد أنها لن تتكرر

أكّد الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب أنه "ليس سعيدًا" بالغارة الجوية الإسرائيلية على قطر.



وشدد ترامب على أنّ رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو اتخذ قرار قصف قطر وليس هو، مشيرًا إلى أنّ ذلك الهجوم أحادي الجانب لا يخدم المصالح الأميركية أو الإسرائيلية.



وأوضح ترامب أنه وجه مبعوثه ستيف ويتكوف لتحذير قطر من الهجوم الوشيك لكن الأوان كان قد فات لوقف الضربة.



إلا أن الدوحة نفت ذلك، قائلة إنّ ما يجري تداوله من تصريحات في شأن تحذيرها من الهجوم الإسرائيليّ مسبقا "عارية من الصحة"، وإن الاتصال الهاتفيّ من مسؤول أميركيّ جاء بينما كان دوي الانفجارات يُسمع بالفعل في العاصمة القطرية.



وكتب ترامب، على موقع تروث سوشيال: "القصف الأحاديّ داخل قطر، وهي دولة ذات سيادة وحليف وثيق للولايات المتحدة وتعمل جاهدة على المخاطرة بشجاعة معنا للتوسط من أجل السلام، لا يخدم أهداف إسرائيل وأمريكا".



وأضاف: "مع ذلك، فإن القضاء على حماس، التي استفادت من بؤس سكان غزة، يستحق أن يكون هدفًا".



وبعد الضربة، تحدث ترامب مع كل من نتنياهو وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.



وأكد ترامب، في حديث مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن "مثل هذا الأمر لن يتكرر على أراضيهم“.



وأشار الى شعوره "باستياء شديد" إزاء موقع الهجوم.



وقال ترامب للصحفيين في واشنطن في وقت لاحق: ”لست سعيدا بذلك. إنه ليس وضعا جيدا ولكنني سأقول هذا: نريد استعادة الرهائن، ولكننا لسنا سعداء بالطريقة التي سارت بها الأمور اليوم“.



في سياق اخر، أبلغ الرئيس ترامب الصحافيين بأنه سيجري مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع أو في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.