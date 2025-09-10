زيلينسكي: المسيّرات الروسية في أجواء بولندا "سابقة خطرة" لأوروبا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن ثماني مسيّرة روسية كانت "موجهة نحو" بولندا في هجوم ليلي شنته موسكو، ما أجبر وارسو على تشغيل دفاعاتها الجوية، معتبرا ذلك "سابقة خطرة لأوروبا".



وقال زيلينسكي: "لم يكن الأمر مجرد مسيّرة من طراز شاهد يمكن أن نقول إنها حادث، بل ما لا يقل عن ثماني مسيّرات هجومية كانت موجهة نحو بولندا"، معتبرا أن ذلك يمثل "سابقة خطرة لأوروبا".