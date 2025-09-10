حلف شمال الأطلسي يؤكد أن دفاعاته ساهمت في التصدي للمسيّرات الروسية في أجواء بولندا

أكد حلف شمال الأطلسي أن دفاعاته الجوية ساهمت في التصدي للمسيّرات التي انتهكت المجال البولندي أثناء هجوم روسي على أوكرانيا.



وقالت المتحدثة باسم الناتو أليسون هارت على منصة إكس: "دخلت العديد من المسيّرات المجال الجوي البولندي خلال الليل وواجهتها الدفاعات الجوية البولندية والأطلسية"، مشيرة إلى أن الأمين العام للحلف مارك روته "على تواصل مع القيادة البولندية، والناتو يتشاور مع بولندا بشكل وثيق".



وأكدت أن سفراء الحلف يعقدون صباح الأربعاء اجتماعا دوريا "وسيناقشون كيف ردّ الحلف على المسيّرات التي اخترقت أجواء بولندا خلال الليل".