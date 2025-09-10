بولندا تؤكد استعدادها للرد على أي هجمات أو استفزازات

أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن بلاده مستعدة للرد على أي هجمات أو استفزازات، وذلك بعد أن أسقطت طائرات مسيّرة روسية دخلت مجالها الجوي خلال هجوم روسي واسع النطاق على غرب أوكرانيا.



وقال توسك: "نواجه استفزازا واسع النطاق ومستعدون لصد مثل هذه الاستفزازات. الوضع خطير ولا شك في أنه يتعين علينا الاستعداد لمختلف السيناريوهات".