بيلاروسيا تعلن إسقاط مسيّرات في أجوائها ليل الثلاثاء الأربعاء

أعلنت بيلاروسيا حليفة موسكو أنها أسقطت مسيّرات في مجالها الجوي خلال الليل، بعدما أعلنت بولندا اعتراض طائرات بدون طيار روسية حلّقت في أجوائها أثناء هجوم على أوكرانيا.



وذكر الجيش البيلاروسي أنه "دمر" مسيّرات "ضلّت طريقها" نتيجة ما وصفه بالتشويش الإلكتروني والاعتراض من جانب كل من كييف وموسكو.



ولم يوضح ما إذا كانت المسيّرات التي أسقطها روسية أم أوكرانية، لكنه ذكر أنه أبلغ سلاح الجو البولندي بأن طائرات بدون طيار كانت متجهة نحو البلاد.