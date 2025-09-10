محكمة ألمانية تقضي بالسجن مدى الحياة لسوريّ دين بتنفيذ عملية طعن

قضت محكمة ألمانية بسجن سوريّ ينتمي إلى تنظيم الدولة الإسلامية مدى الحياة بعد إدانته بقتل ثلاثة أشخاص في عملية طعن استهدفت رواد مهرجان صيفيّ في مدينة زولينغن العام الماضي.



وخلصت المحكمة في دوسلدورف إلى أنّ عيسى الحسن الذي كان في السابعة والعشرين من عمره عندما بدأت محاكمته في أيار كان منضويا في تنظيم الدولة الإسلامية وتصرّف بدوافع "غادرة ودنيئة".