الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
28
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
28
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
محكمة ألمانية تقضي بالسجن مدى الحياة لسوريّ دين بتنفيذ عملية طعن
أخبار دولية
2025-09-10 | 04:57
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
محكمة ألمانية تقضي بالسجن مدى الحياة لسوريّ دين بتنفيذ عملية طعن
قضت محكمة ألمانية بسجن سوريّ ينتمي إلى تنظيم الدولة الإسلامية مدى الحياة بعد إدانته بقتل ثلاثة أشخاص في عملية طعن استهدفت رواد مهرجان صيفيّ في مدينة زولينغن العام الماضي.
وخلصت المحكمة في دوسلدورف إلى أنّ عيسى الحسن الذي كان في السابعة والعشرين من عمره عندما بدأت محاكمته في أيار كان منضويا في تنظيم الدولة الإسلامية وتصرّف بدوافع "غادرة ودنيئة".
آخر الأخبار
أخبار دولية
ألمانية
بالسجن
الحياة
لسوريّ
بتنفيذ
عملية
التالي
ماكرون يدعو روسيا الى الكفّ عن "الهروب الى الأمام"
بيلاروسيا تعلن إسقاط مسيّرات في أجوائها ليل الثلاثاء الأربعاء
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-07-25
أعلى محكمة في فرنسا تقضي ببطلان مذكرة اعتقال صادرة بحق بشار الأسد
أخبار دولية
2025-07-25
أعلى محكمة في فرنسا تقضي ببطلان مذكرة اعتقال صادرة بحق بشار الأسد
0
أخبار دولية
2025-09-08
محكمة استئناف تثبّت حكما قضى بدفع ترامب 83 مليون دولار على خلفية قضية تشهير
أخبار دولية
2025-09-08
محكمة استئناف تثبّت حكما قضى بدفع ترامب 83 مليون دولار على خلفية قضية تشهير
0
خبر عاجل
2025-07-17
رويترز عن تلفزيون بي.إف.إم: محكمة استئناف فرنسية تقضي بالإفراج عن جورج إبراهيم عبد الله القائد السابق لتنظيم الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية
خبر عاجل
2025-07-17
رويترز عن تلفزيون بي.إف.إم: محكمة استئناف فرنسية تقضي بالإفراج عن جورج إبراهيم عبد الله القائد السابق لتنظيم الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية
0
أخبار دولية
2025-08-20
روبيو يعلن عقوبات أميركية جديدة على قضاة في المحكمة الجنائية الدولية
أخبار دولية
2025-08-20
روبيو يعلن عقوبات أميركية جديدة على قضاة في المحكمة الجنائية الدولية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:52
إيران: الاتفاق مع وكالة الطاقة الذرية لا يسمح حاليا بدخول المفتشين الى المواقع النووية
أخبار دولية
06:52
إيران: الاتفاق مع وكالة الطاقة الذرية لا يسمح حاليا بدخول المفتشين الى المواقع النووية
0
أخبار دولية
06:47
فون دير لايين تندد بالانتهاك الروسي "المتهوّر وغير المسبوق" للمجال الجوي البولندي
أخبار دولية
06:47
فون دير لايين تندد بالانتهاك الروسي "المتهوّر وغير المسبوق" للمجال الجوي البولندي
0
أخبار دولية
06:17
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الاتفاق مع إيران يشمل "كل المنشآت والبنى التحتية"
أخبار دولية
06:17
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الاتفاق مع إيران يشمل "كل المنشآت والبنى التحتية"
0
أخبار دولية
06:07
وزير الخارجية الإسرائيلي ينتقد تصريحات فون دير لايين بشأن غزة
أخبار دولية
06:07
وزير الخارجية الإسرائيلي ينتقد تصريحات فون دير لايين بشأن غزة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-24
صندوق النقد مرتاح لإقرار تعديلات السرية المصرفية
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-24
صندوق النقد مرتاح لإقرار تعديلات السرية المصرفية
0
أخبار دولية
02:21
طوكيو نددت بالهجوم الإسرائيليّ على الدوحة
أخبار دولية
02:21
طوكيو نددت بالهجوم الإسرائيليّ على الدوحة
0
صحة وتغذية
06:30
معدّلات البدانة لدى الأطفال والمراهقين تواصل ارتفاعها... واليونيسيف تحذّر
صحة وتغذية
06:30
معدّلات البدانة لدى الأطفال والمراهقين تواصل ارتفاعها... واليونيسيف تحذّر
0
اسرار
2025-09-08
أسرار الصحف 9-9-2025
اسرار
2025-09-08
أسرار الصحف 9-9-2025
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:34
نتنياهو: الاستهداف في قطر أتى عَقِبَ الهجماتِ التي شُنَّت في الضفة الغرببة
أخبار دولية
03:34
نتنياهو: الاستهداف في قطر أتى عَقِبَ الهجماتِ التي شُنَّت في الضفة الغرببة
0
أخبار دولية
02:45
ترامب: "لست سعيدًا" بالغارة الإسرائيلية على قطر وأؤكد أنها لن تتكرر
أخبار دولية
02:45
ترامب: "لست سعيدًا" بالغارة الإسرائيلية على قطر وأؤكد أنها لن تتكرر
0
أمن وقضاء
15:30
الجيش الاسرائيلي يستهدف سيارة في زاروت - ساحل الشوف... اليكم التفاصيل
أمن وقضاء
15:30
الجيش الاسرائيلي يستهدف سيارة في زاروت - ساحل الشوف... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
للنساء في لبنان.. ارتداء ال Shorts ممنوع؟
تقارير نشرة الاخبار
14:08
للنساء في لبنان.. ارتداء ال Shorts ممنوع؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
جزء من حلم كسروان يتحقق... وجونية تستفيد من فرص البحر
تقارير نشرة الاخبار
14:06
جزء من حلم كسروان يتحقق... وجونية تستفيد من فرص البحر
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
توسعة اوتوستراد نهر الكلب - طبرجا الى الواجهة من جديد والإشكالية في الإستملاكات
تقارير نشرة الاخبار
14:03
توسعة اوتوستراد نهر الكلب - طبرجا الى الواجهة من جديد والإشكالية في الإستملاكات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
من حمص إلى الكسوة... غاراتٌ إسرائيلية ورسائلٌ ضد النفوذ التركيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:56
من حمص إلى الكسوة... غاراتٌ إسرائيلية ورسائلٌ ضد النفوذ التركيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
استمرار الحرب على غزة وانعدام أمل الصفقة القريبة
تقارير نشرة الاخبار
13:53
استمرار الحرب على غزة وانعدام أمل الصفقة القريبة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
تداعيات الهجمات على الدوحة... قراءة ما بعد الضربة
تقارير نشرة الاخبار
13:51
تداعيات الهجمات على الدوحة... قراءة ما بعد الضربة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
14:08
للنساء في لبنان.. ارتداء ال Shorts ممنوع؟
تقارير نشرة الاخبار
14:08
للنساء في لبنان.. ارتداء ال Shorts ممنوع؟
2
حال الطقس
01:28
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
01:28
إليكم حال الطقس في لبنان...
3
آخر الأخبار
08:54
شاهد من رويترز: دوي انفجارات عدة في العاصمة القطرية الدوحة وتصاعد دخان في سماء حي كتارا
آخر الأخبار
08:54
شاهد من رويترز: دوي انفجارات عدة في العاصمة القطرية الدوحة وتصاعد دخان في سماء حي كتارا
4
أخبار دولية
09:36
قطر: لن نتهاون مع السلوك الإسرائيلي المتهور
أخبار دولية
09:36
قطر: لن نتهاون مع السلوك الإسرائيلي المتهور
5
آخر الأخبار
11:46
القناة 12 الاسرائيلية: التقديرات في إسرائيل تشير الى مقتل 6 من كبار مسؤولي حماس بانتظار التأكيد النهائي
آخر الأخبار
11:46
القناة 12 الاسرائيلية: التقديرات في إسرائيل تشير الى مقتل 6 من كبار مسؤولي حماس بانتظار التأكيد النهائي
6
خبر عاجل
10:10
مصدران من حماس لرويترز: وفد الحركة لمفاوضات وقف إطلاق النار في الدوحة نجا من هجوم إسرائيلي
خبر عاجل
10:10
مصدران من حماس لرويترز: وفد الحركة لمفاوضات وقف إطلاق النار في الدوحة نجا من هجوم إسرائيلي
7
خبر عاجل
09:13
مصدر قيادي في حماس لـ"الجزيرة": استهداف الوفد المفاوض لحركة حماس أثناء اجتماعه في الدوحة
خبر عاجل
09:13
مصدر قيادي في حماس لـ"الجزيرة": استهداف الوفد المفاوض لحركة حماس أثناء اجتماعه في الدوحة
8
فنّ
10:30
داليدا خليل تستعد لدخول القفص الذهبي بإطلالة أنثوية ناعمة: "نعم للرب، نعم للحب، نعم للعائلة"
فنّ
10:30
داليدا خليل تستعد لدخول القفص الذهبي بإطلالة أنثوية ناعمة: "نعم للرب، نعم للحب، نعم للعائلة"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More