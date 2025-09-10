ماكرون يدعو روسيا الى الكفّ عن "الهروب الى الأمام"

ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأشد العبارات بانتهاك طائرات مسيّرة روسية المجال الجوي البولندي، داعيا موسكو الى "الكفّ عن الهروب الى الأمام" في الحرب مع أوكرانيا.



وقال ماكرون عبر منصة إكس: "توغل مسيّرات روسية في المجال الجوي البولندي خلال هجوم روسي على أوكرانيا هو ببساطة أمر غير مقبول"، مضيفا: "أدعو روسيا الى وضع حدّ لهذا الهروب الى الأمام... لن نتساهل على الإطلاق مع أمن الحلفاء".



وأشار الى أنه سيتحدث قريبا الى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته.