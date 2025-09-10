فون دير لايين عن غزة: مجاعة من صنع البشر لا يمكن أن تستخدم كسلاح حرب

أكّدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أنّها ستعمل على فرض عقوبات على الوزراء الإسرائيليين "المتطرفين" وتقييد العلاقات التجارية بسبب الأوضاع في غزة.



واعتبرت، أمام البرلمان الأوروبيّ في ستراسبورغ، أنّ مجاعة من صنع البشر لا يمكن أن تستخدم كسلاح حرب.



وقالت: "ما يحدث في غزة هزّ ضمير العالم. أشخاص يقتلون وهم يتسوّلون الحصول على طعام. أمهات يحملن أطفالا أموات. هذه الصور كارثية".



وأضافت "من أجل الأطفال، من أجل الإنسانية، يجب أن يتوقف هذا".