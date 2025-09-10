الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الاتفاق مع إيران يشمل "كل المنشآت والبنى التحتية"

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي أن إطار التعاون الجديد مع طهران يشمل "كل المنشآت والبنى التحتية في إيران".



وأفاد غروسي مجلس محافظي الوكالة بأن الاتفاق ينص أيضا على "الإبلاغ المطلوب عن كل المنشآت التي تعرّضت للهجوم، بما في ذلك المواد النووية الموجودة فيها".

ولم تسمح الجمهورية الإسلامية لمفتشي الوكالة بالوصول إلى مواقع رئيسية استهدفتها الضربات الإسرائيلية والأميركية في حزيران.