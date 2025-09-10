فون دير لايين تندد بالانتهاك الروسي "المتهوّر وغير المسبوق" للمجال الجوي البولندي

نددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بانتهاك مسيّرات روسية المجال الجوي البولندي أثناء هجوم على أوكرانيا، معتبرة أن موسكو ارتكبت انتهاكا "متهوّرا وغير مسبوق".



وقالت فون دير لايين في كلمة أمام البرلمان الأوروبي: "اليوم رأينا انتهاكا متهوّرا وغير مسبوق للمجال الجوي لبولندا وأوروبا عبر أكثر من 10 مسيّرات شاهد"، مؤكدة أن "أوروبا تتضامن بشكل كامل مع بولندا".

وتعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية بالدفاع عن "كل شبر" من أراضي القارة، داعية الى تعزيز الاستثمارات في القدرات الاستراتيجية لتعزيز "الجانب الشرقي" في مواجهة التهديد الروسي.



وقالت: "الجانب الشرقي لأوروبا يبقي كل أوروبا آمنة. من بحر البلطيق الى البحر الأسود. لذلك علينا الاستثمار في دعمه"، مشددة على أن "أوروبا ستدافع عن كل شبر من أراضيها".