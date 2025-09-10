موسكو تتهم بولندا بنشر "خرافات" عن خرق مسيرات مجالها الجوي بهدف تصعيد نزاع أوكرانيا

اتّهمت موسكو بولندا الأربعاء بنشر "خرافات" والافتقار إلى الأدلة بعدما أسقطت وارسو عدة مسيرات خرقت مجالها الجوي أثناء هجوم استهدف أوكرانيا.



وبينما كررت بيان الجيش الروسي بشأن عدم استهداف بولندا والذي أفاد بأن مدى مسيّرات روسيا لا يتجاوز 700 كيلومتر، قالت الخارجية الروسية إن "هذه الحقائق الملموسة تدحض بالكامل الخرافات التي تنشرها بولندا مجددا لتصعيد أزمة أوكرانيا".



من جانبها، أفادت السفارة الروسية في وارسو فرانس برس بأن "بولندا فشلت في تقديم أدلة على المصدر الروسي للأجسام التي دخلت المجال الجوي البولندي".