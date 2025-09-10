الأخبار
بولندا تحذر من "نزاع مفتوح" مع روسيا بعد خرق مسيرات مجالها الجوي
أخبار دولية
2025-09-10 | 16:21
بولندا تحذر من "نزاع مفتوح" مع روسيا بعد خرق مسيرات مجالها الجوي
حذرت بولندا وحلفاؤها الأربعاء من "نزاع مفتوح" مع روسيا بعد خرق نحو عشرين طائرة مسيرة منسوبة للجيش الروسي المجال الجوي للدولة العضو في الاتحاد الأوروبي والمحاذية لأوكرانيا، الأمر الذي استدعى تدخل طائرات حلف شمال الأطلسي (ناتو).
ورد الغرب والحلف الأطلسي بحزم، وتحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "خطر حقيقي" لتوسع النزاع الأوكراني، فيما نفت موسكو أي مسؤولية.
أما الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فقد نشر بيانًا مقتضبًا لكنه أكد صحة الاتهام الموجه لموسكو، قال فيه: "ما قصة روسيا وانتهاكها المجال الجوي البولندي بطائرات مسيرة؟ ها نحن نبدأ من جديد!"، كما أشار البيت الأبيض إلى أن الرئيس يتابع الوضع، ومن المقرر أن يتحدث مع نظيره البولندي كارول نافروتسكي.
وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إن 19 طائرة مسيرة على الأقل خرقت أجواء بلاده ليلًا، ما استلزم إقلاع طائرات مقاتلة بولندية، فضلًا عن تدخل طائرات من حلف شمال الأطلسي.
وفي قرية ويريكي فولا شرق بولندا، قام جنود بفحص منزل تعرض سقفه للتدمير وأحاطه الحطام.
أخبار دولية
"نزاع
مفتوح"
روسيا
مسيرات
مجالها
الجوي
مقالات ذات صلة
أخبار دولية
10:30
موسكو تتهم بولندا بنشر "خرافات" عن خرق مسيرات مجالها الجوي بهدف تصعيد نزاع أوكرانيا
0
أخبار دولية
0
آخر الأخبار
0
أمن وقضاء
اخترنا لكم
أخبار دولية
16:49
ترامب يقول المؤثر المحافظ تشارلي كيرك قد توفي
0
أخبار دولية
0
أخبار دولية
0
أخبار دولية
زوارنا يقرأون الآن
فنّ
2025-08-28
كارول سماحة تُطلق "وقت الحب" حصريًا عبر يوتيوب
0
تقارير نشرة الاخبار
0
خبر عاجل
0
تقارير نشرة الاخبار
بالفيديو
أخبار دولية
16:39
تعرض المؤثر الأميركي الجمهوري تشارلي كيرك لإطلاق نار خلال فعالية في جامعة بولاية يوتا
0
أخبار دولية
0
أخبار دولية
0
رياضة
0
أخبار دولية
0
أخبار دولية
0
تقارير نشرة الاخبار
0
تقارير نشرة الاخبار
0
تقارير نشرة الاخبار
الأكثر قراءة
1
حال الطقس
01:28
إليكم حال الطقس في لبنان...
2
أمن وقضاء
3
أخبار لبنان
4
أمن وقضاء
5
أمن وقضاء
6
أخبار دولية
7
أخبار لبنان
8
خبر عاجل
