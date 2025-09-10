بولندا تحذر من "نزاع مفتوح" مع روسيا بعد خرق مسيرات مجالها الجوي

حذرت بولندا وحلفاؤها الأربعاء من "نزاع مفتوح" مع روسيا بعد خرق نحو عشرين طائرة مسيرة منسوبة للجيش الروسي المجال الجوي للدولة العضو في الاتحاد الأوروبي والمحاذية لأوكرانيا، الأمر الذي استدعى تدخل طائرات حلف شمال الأطلسي (ناتو).



ورد الغرب والحلف الأطلسي بحزم، وتحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "خطر حقيقي" لتوسع النزاع الأوكراني، فيما نفت موسكو أي مسؤولية.



أما الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فقد نشر بيانًا مقتضبًا لكنه أكد صحة الاتهام الموجه لموسكو، قال فيه: "ما قصة روسيا وانتهاكها المجال الجوي البولندي بطائرات مسيرة؟ ها نحن نبدأ من جديد!"، كما أشار البيت الأبيض إلى أن الرئيس يتابع الوضع، ومن المقرر أن يتحدث مع نظيره البولندي كارول نافروتسكي.



وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إن 19 طائرة مسيرة على الأقل خرقت أجواء بلاده ليلًا، ما استلزم إقلاع طائرات مقاتلة بولندية، فضلًا عن تدخل طائرات من حلف شمال الأطلسي.



وفي قرية ويريكي فولا شرق بولندا، قام جنود بفحص منزل تعرض سقفه للتدمير وأحاطه الحطام.