تعرض المؤثر الأميركي الجمهوري تشارلي كيرك لإطلاق نار خلال فعالية في جامعة بولاية يوتا.وفي حين أعلن عن توقيف مطلق النار على كيرك الذي يعد أبرز الناشطين الجمهوريين، سارع الرئيس دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس وكذلك رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو للدعوة للصلاة من أجله.وكانت جامعة وادي يوتا المحطة الأخيرة في جولة لكيرك الذي يقود منظمة "نقطة تحول الولايات المتحدة"، حيث وقع نحو سبعة آلاف شخص عريضة تطالب بمنعه من إلقاء كلمته بسبب خطاب التفرقة الذي ينتهجه، كما جاء في العريضة.