ترامب يقول المؤثر المحافظ تشارلي كيرك قد توفي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأربعاء عن وفاة المؤثر المحافظ تشارلي كيرك بعد تعرضه لإطلاق نار خلال فعالية في حرم إحدى الجامعات في ولاية يوتا.



وقال ترامب في منشور على تروث سوشيال: "لقد مات تشارلي كيرك العظيم، بل والأسطوري أيضًا. لم يكن أحد يفهم أو يملك قلبًا شابًا في الولايات المتحدة الأميركية أفضل من تشارلي".