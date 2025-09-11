روسيا تندد بالضربات الإسرائيلية في قطر وتعتبرها انتهاكا يقوّض جهود السلام

نددت وزارة الخارجية الروسية الأربعاء بالضربات الإسرائيلية على الدوحة والتي استهدفت الثلاثاء مسؤولين في حركة حماس، معتبرة إياها "انتهاكا صارخا" للسيادة القطرية والقانون الدولي.



واعتبرت وزارة الخارجية الروسية في بيان أنّ هذه الضربة "عمل يهدف إلى تقويض الجهود الدولية" للسلام ويؤدي إلى "تصعيد جديد" في الشرق الأوسط.



ومساء الأربعاء، تحدّث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف هاتفيا مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحسب ما أعلنت وزارته.



وقالت الوزارة إنّ لافروف أكّد مجدّدا "إدانته الشديدة لهذا العمل العدواني" الذي يُعدّ "اعتداء غير مقبول على سيادة قطر وسلامة أراضيها".



وأضافت أنّ لافروف ندّد بـ"الخطر الجسيم الذي تشكّله تصرّفات إسرائيل" والتي "تؤدّي إلى المزيد من زعزعة استقرار الوضع في الشرق الأوسط".

