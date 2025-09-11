الجيش الإسرائيلي يقول إنّه اعترض صاروخا أطلق من اليمن



أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه اعترض الخميس صاروخا أُطلق من اليمن حيث يشنّ المتمردون الحوثيون باستمرار هجمات على الدولة العبرية إسنادا لحركة حماس في قطاع غزة.



وقال الجيش في منشور على منصة تلغرام إنّه "إثر انطلاق صفّارات الإنذار قبل قليل في مناطق عدة في إسرائيل، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي صاروخا أُطلق من اليمن".



ولم يتبنّ الحوثيون في الحال إطلاق هذا الصاروخ.



ويأتي اعتراض هذا الصاروخ بعيد ساعات على مقتل 35 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 130 آخرين بجروح في غارات إسرائيلية استهدفت عددا من مواقعهم في اليمن.

