غانا توافق على استقبال رعايا دول في غرب أفريقيا مرحّلين من الولايات المتّحدة

أعلن رئيس غانا جون ماهاما الأربعاء أنّ بلاده وافقت على طلب أميركي لاستقبال رعايا دول في غرب أفريقيا مرحّلين من الولايات المتّحدة.



وقال ماهاما للصحافيين "لقد طلبت منّا الولايات المتّحدة قبول مواطني دول ثالثة مرحَّلين من الولايات المتّحدة. لقد اتّفقنا معهم على قبول مواطني غرب أفريقيا".



وأضاف أنّ "دفعة أولى" من 14 شخصا وصلت بالفعل إلى غانا بموجب هذا الاتفاق، ومن بينهم "العديد" من النيجيريين الذين عادوا مذّاك إلى بلدهم.



وتسمح اتفاقية إقليمية لرعايا دول غرب أفريقيا بالتنقّل في ما بينها من دون تأشيرة.