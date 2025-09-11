الأخبار
مجلس الأمن الدولي يجتمع الجمعة بشأن خرق مسيّرات أجواء بولندا
أخبار دولية
2025-09-11 | 08:49
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مجلس الأمن الدولي يجتمع الجمعة بشأن خرق مسيّرات أجواء بولندا
أعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية لمجلس الأمن الدولي عقد اجتماع طارئ الجمعة بناء على طلب بولندا بعد أن خرقت مجالها الجوي طائرات مسيّرة يشتبه أنها روسية.
ويحظى طلب عقد اجتماع الجمعة عند الساعة الثالثة بعد الظهر (السابعة مساء بتوقيت غرينتش) بدعم عدد من أعضاء المجلس (سلوفينيا والدنمارك واليونان وفرنسا والمملكة المتحدة)، بحسب مصادر دبلوماسية.
آخر الأخبار
0
0
0
أخبار دولية
0
0
0
أخبار لبنان
0
0
0
تقارير نشرة الاخبار
0
0
0
0
0
0
0
0
1
حال الطقس
2
3
4
5
6
7
8
