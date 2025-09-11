مجلس الأمن الدولي يجتمع الجمعة بشأن خرق مسيّرات أجواء بولندا

أعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية لمجلس الأمن الدولي عقد اجتماع طارئ الجمعة بناء على طلب بولندا بعد أن خرقت مجالها الجوي طائرات مسيّرة يشتبه أنها روسية.



ويحظى طلب عقد اجتماع الجمعة عند الساعة الثالثة بعد الظهر (السابعة مساء بتوقيت غرينتش) بدعم عدد من أعضاء المجلس (سلوفينيا والدنمارك واليونان وفرنسا والمملكة المتحدة)، بحسب مصادر دبلوماسية.