السويد تعلن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 7,3 مليار يورو للفترة 2026-2027

أعلنت الحكومة السويدية عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا التي تخوض حربا مع روسيا، بقيمة إجمالية تبلغ 80 مليار كرونة (7,3 مليار يورو) لعامي 2026 و2027.



وقال وزير الدفاع بال جونسون في مؤتمر صحافي: "نؤكد بذلك على الطابع المستدام في مجال الدعم الذي نقدمه لكييف".