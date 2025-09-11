ضبط شحنة من مادة الحشيش المخدر في معبر جوسية بين سوريا ولبنان

ضبط عناصر أمانة الجمارك في معبر جوسية الحدودي في ريف حمص شحنة من مادة الحشيش المخدر كانت في حوزة أحد المسافرين القادمين من لبنان.



وقالت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية في بيان إنه "تمت مصادرة الكمية وتنظيم الضبط الأصولي، وتحويل القضية إلى إدارة مكافحة المخدرات لمتابعة التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المهرب".



وكانت إدارة معبر نصيب الحدودي مع الأردن ضبطت في كانون الثاني الماضي شحنة كبيرة من الحبوب المخدرة تبلغ أكثر من 7 ملايين حبة كانت مخبأة داخل إرسالية معدة للتصدير إلى الخارج.