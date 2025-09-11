حماس تتهم الولايات المتحدة بأنها "شريك كامل" في الهجوم الإسرائيلي في قطر

اتهمت حركة حماس الولايات المتحدة بأنها "شريك كامل" في الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف وفدها المفاوض في قطر الثلاثاء وأودى بحياة خمسة من كوادرها وعنصر أمن قطري.



وقال القيادي بالحركة الفلسطينية فوزي برهوم في كلمة في الدوحة: "الإدارة الأميركية شريك كامل في هذه الجريمة بتحملها المسؤولية السياسية والأخلاقية عبر توفير الغطاء والدعم المتواصل لعدوان الاحتلال وجرائمه المستمرة ضد شعبنا".

واعتبر برهوم أنّ "هذه الجريمة لم تكن مجرد محاولة اغتيال للوفد. بل هي قصف واغتيال لمسار التفاوض برمته".