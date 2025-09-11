مسؤولة إماراتية: نستنكر "التصريحات العدائية" لنتنياهو ضد قطر

أعلنت المسؤولة الإماراتية عفراء الهاملي أن الإمارات تستنكر "التصريحات العدائية" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضد قطر، مؤكدة أن أي هجوم على دولة خليجية هو هجوم على "منظومة الأمن الخليجي المشترك".



وحذر نتنياهو قطر أمس من أنه عليها إما طرد مسؤولي حركة حماس أو "تقديمهم للعدالة، لأنه إذا لم تفعلوا ذلك فإننا سنفعل ذلك".