ترامب يعلن أنه سيمنح المؤثر تشارلي كيرك بعد اغتياله أرفع وسام مدني أميركي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيمنح حليفه المؤثّر المحافظ تشارلي كيرك الذي اغتيل الأربعاء، أرفع وسام مدني في البلاد.



وقال ترامب خلال احتفال في البنتاغون لإحياء ذكرى هجمات 11 أيلول: "يسرني أن أعلن أنني سأمنح قريبا تشارلي كيرك بعد وفاته، ميدالية الحرية الرئاسية"، واصفا إياه بأنه "عملاق جيله" و"بطل حريته".