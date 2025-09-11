الأمم المتحدة تعلن وقف تقديم المساعدات للأفغان المبعدين من دول الجوار

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها اضطرت إلى وقف تقديم المساعدات للاجئين الأفغان المبعدين من دول الجوار، بعدما منعت حكومة طالبان موظفاتها من العمل.



وقالت المفوضية: "في التاسع من أيلول بناء على تعليمات السلطات (طالبان) بمنع الموظفات الأفغانيات من العمل، اضطرت المفوضية السامية لحقوق الانسان إلى وقف الأنشطة في مراكزها لتوزيع المساعدات المالية في كل أنحاء أفغانستان".



وفي بيان آخر، قالت المنظمة الدولية إن موظفاتها مُنعن من الوصول إلى مراكز العمل في مواقع عدة في أنحاء مختلفة من البلاد هذا الأسبوع.