غالبية قضاة المحكمة العليا في البرازيل يؤيدون إدانة بولسونارو

أيدت غالبية القضاة في المحكمة العليا البرازيلية الخميس إدانة الرئيس السابق جايير بولسونارو بجرم التخطيط للقيام بانقلاب، ما يجعل انزال حكم بحقه بالسجن لفترة طويلة أمرا شبه مؤكد.



وتوصل ثلاثة قضاة من بين خمسة يشكلون هيئة المحكمة إلى أن الزعيم اليميني المتطرف البالغ 70 عاما مذنب بالتخطيط للاستيلاء مجددا على السلطة بعد هزيمته في انتخابات 2022 أمام الرئيس الحالي اليساري لويس ايناسيو لولا دا سيلفا.