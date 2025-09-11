إيران: المواد المخصّبة موجودة "تحت أنقاض" المنشآت النووية المستهدفة خلال الحرب مع إسرائيل

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المواد المخصّبة موجودة "تحت أنقاض" المنشآت النووية التي استهدفت من قبل إسرائيل والولايات المتحدة خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل.



وقال عراقجي في لقاء متلفز: "كل موادنا... هي تحت أنقاض المنشآت التي تعرضت للقصف"، مشيرا الى أن المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية تجري تقييما لوضع وقدرة الوصول الى هذه المواد من أجل رفع تقرير الى المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية.