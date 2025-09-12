رئيس وزراء قطر يلتقي اليوم عددًا من كبار المسؤولين الأميركيين

يعتزم رئيس الوزراء القطري عقد لقاءات مع مسؤولين أميركيين كبار اليوم الجمعة، ومن المتوقع أن يناقش معهم الهجوم الإسرائيلي على بلاده ووضع محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي متصاعد.



وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في وقت متأخر من أمس الخميس أن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني سيلتقي وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في البيت الأبيض في واشنطن.



وأفاد موقعا بوليتيكو وأكسيوس بأنه من المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء أيضًا بالرئيس دونالد ترامب ونائب الرئيس جيه.دي فانس والمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف.