الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
30
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
30
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزيرة خارجية بريطانيا تزور كييف وتعلن عن مساعدات إضافية بقيمة 193 مليون دولار
أخبار دولية
2025-09-12 | 00:55
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
وزيرة خارجية بريطانيا تزور كييف وتعلن عن مساعدات إضافية بقيمة 193 مليون دولار
من المقرر أن تتوجه وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إلى كييف اليوم الجمعة في أول زيارة خارجية لها منذ توليها المنصب، لتؤكد التزام بريطانيا تجاه أوكرانيا من خلال زيادة قدرها 142 مليون جنيه إسترليني (192.75 مليون دولار) في المساعدات التي سيتم تقديمها خلال فترة الشتاء.
وأوضحت الحكومة أن كوبر ستلتقي بالرئيس فولوديمير زيلينسكي وكبار المسؤولين الأوكرانيين، وستؤكد لهم التزام بريطانيا بالدفاع عن أوكرانيا ضد العدوان الروسي.
وقالت كوبر في بيان: "أمن أوكرانيا هو أمر بالغ الأهمية لأمن المملكة المتحدة".
وتشمل حزمة التمويل الإضافية، وهي جزء من برنامج مساعدات جرى التعهد به مسبقًا وتم إطلاقه في حزيران الماضي، 100 مليون جنيه إسترليني كمساعدات إنسانية للمجتمعات القريبة من الخطوط الأمامية و42 مليون جنيه إسترليني لإصلاح وحماية أنظمة الطاقة التي استهدفتها الضربات الروسية.
وتأتي زيارتها وسط توتر متصاعد في أعقاب انتهاك طائرات روسية مسيرة المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي في بولندا.
وأعلنت بريطانيا يوم الأربعاء عن خطط لإنتاج كميات كبيرة من طائرات مسيرة اعتراضية صممتها أوكرانيا لتساعد في التصدي لهجمات الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية، وذلك في إطار جهد دفاعي مشترك أوسع بين بريطانيا وأوكرانيا.
(الدولار = 0.7367 جنيه إسترليني)
أخبار دولية
خارجية
بريطانيا
وتعلن
مساعدات
إضافية
بقيمة
مليون
دولار
التالي
بوليتيكو: توقعات بأن يلتقي رئيس وزراء قطر بترامب وآخرين خلال زيارة لواشنطن
رئيس وزراء قطر يلتقي اليوم عددًا من كبار المسؤولين الأميركيين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-07-05
الحكومة البريطانية تعلن حزمة إضافية بقيمة 94.5 مليون جنيه استرليني لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للسوريين
آخر الأخبار
2025-07-05
الحكومة البريطانية تعلن حزمة إضافية بقيمة 94.5 مليون جنيه استرليني لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للسوريين
0
آخر الأخبار
2025-09-10
البنتاغون: وافقنا على مساعدات للجيش اللبناني قيمتها 14.2 مليون دولار
آخر الأخبار
2025-09-10
البنتاغون: وافقنا على مساعدات للجيش اللبناني قيمتها 14.2 مليون دولار
0
أخبار لبنان
2025-07-14
وزيرة الشؤون الاجتماعية تعلن حزمة مساعدات اجتماعية إضافية للمتضررين من الحرب
أخبار لبنان
2025-07-14
وزيرة الشؤون الاجتماعية تعلن حزمة مساعدات اجتماعية إضافية للمتضررين من الحرب
0
أخبار دولية
2025-08-30
مصر توقع إتفاقات للنفط والغاز مع شركات عالمية بقيمة 340 مليون دولار
أخبار دولية
2025-08-30
مصر توقع إتفاقات للنفط والغاز مع شركات عالمية بقيمة 340 مليون دولار
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:52
تقدم في المفاوضات بين إسرائيل وسوريا ومقترح لتقديم مساعدات لغزة... هذه التفاصيل
أخبار دولية
07:52
تقدم في المفاوضات بين إسرائيل وسوريا ومقترح لتقديم مساعدات لغزة... هذه التفاصيل
0
أخبار دولية
07:45
اليابان شددت عقوباتها على روسيا
أخبار دولية
07:45
اليابان شددت عقوباتها على روسيا
0
أخبار دولية
07:41
مسؤول في البيت الأبيض: ترامب يعتزم لقاء رئيس الوزراء القطريّ في نيويورك على خلفية الضربة الإسرائيلية على الدوحة
أخبار دولية
07:41
مسؤول في البيت الأبيض: ترامب يعتزم لقاء رئيس الوزراء القطريّ في نيويورك على خلفية الضربة الإسرائيلية على الدوحة
0
أخبار دولية
07:35
الكرملين: مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا متوقفة
أخبار دولية
07:35
الكرملين: مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا متوقفة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:44
رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور وعد سلام بوضع لبنان على خارطة استثماراته الخارجية
أخبار لبنان
06:44
رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور وعد سلام بوضع لبنان على خارطة استثماراته الخارجية
0
آخر الأخبار
2025-06-23
وزارة الخارجية البريطانية: رحلة جوية غادرت إسرائيل وعلى متنها مواطنون بريطانيون
آخر الأخبار
2025-06-23
وزارة الخارجية البريطانية: رحلة جوية غادرت إسرائيل وعلى متنها مواطنون بريطانيون
0
أمن وقضاء
2025-09-10
تدابير سير خلال تنفيذ أشغال ترميم وصيانة لإنارة نفق نهر الكلب
أمن وقضاء
2025-09-10
تدابير سير خلال تنفيذ أشغال ترميم وصيانة لإنارة نفق نهر الكلب
0
آخر الأخبار
2025-08-18
الجزيرة نقلا عن ترامب: أنهيت 6 حروب في 6 أشهر فقط ودمرت المنشآت النووية الإيرانية
آخر الأخبار
2025-08-18
الجزيرة نقلا عن ترامب: أنهيت 6 حروب في 6 أشهر فقط ودمرت المنشآت النووية الإيرانية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
في لبنان... جيلٌ كامل بخطر
تقارير نشرة الاخبار
13:59
في لبنان... جيلٌ كامل بخطر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
Iphone 17... حديث الساعة
تقارير نشرة الاخبار
13:55
Iphone 17... حديث الساعة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
إن كنت من أهل الأرض فلا تفوّت المعرض الزراعي الأكبر في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:52
إن كنت من أهل الأرض فلا تفوّت المعرض الزراعي الأكبر في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
هكذا سيُوسّع أوتوستراد نهر الكلب - طبرجا... وبلا عجقة خلال الأشغال
تقارير نشرة الاخبار
13:46
هكذا سيُوسّع أوتوستراد نهر الكلب - طبرجا... وبلا عجقة خلال الأشغال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
ورقة الـ٥ مليون ليرة لبنانية... هذا مصيرها
تقارير نشرة الاخبار
13:31
ورقة الـ٥ مليون ليرة لبنانية... هذا مصيرها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
خلية لحزب الله في سوريا والحزب ينفي
تقارير نشرة الاخبار
13:29
خلية لحزب الله في سوريا والحزب ينفي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
بعد مورغان اورتاغوس... الموفد الفرنسي جان ايف لودريان في بيروت وهذا ما قاله للمسؤولين
تقارير نشرة الاخبار
13:27
بعد مورغان اورتاغوس... الموفد الفرنسي جان ايف لودريان في بيروت وهذا ما قاله للمسؤولين
0
أخبار دولية
13:22
المساعدات الاميركية للجيش والتصعيد الاسرائيلي في الميدان... اليكم التفاصيل
أخبار دولية
13:22
المساعدات الاميركية للجيش والتصعيد الاسرائيلي في الميدان... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
إسرائيل تصعّد في مواجهة ما تسميه استعادة حزب الله لجزء من قوته
تقارير نشرة الاخبار
13:15
إسرائيل تصعّد في مواجهة ما تسميه استعادة حزب الله لجزء من قوته
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
09:50
جولة ميدانية لأدرعي في الجنوب (صور)
خبر عاجل
09:50
جولة ميدانية لأدرعي في الجنوب (صور)
2
تقارير نشرة الاخبار
13:31
ورقة الـ٥ مليون ليرة لبنانية... هذا مصيرها
تقارير نشرة الاخبار
13:31
ورقة الـ٥ مليون ليرة لبنانية... هذا مصيرها
3
أخبار لبنان
12:38
اللبنانية الأولى خلال جولة جنوبية مع رندة بري: الفرحة ستعود الى الجنوب
أخبار لبنان
12:38
اللبنانية الأولى خلال جولة جنوبية مع رندة بري: الفرحة ستعود الى الجنوب
4
أمن وقضاء
13:38
ينشطان بترويج المخدرات في الضاحية الجنوبية... ومفرزة استقصاء جبل لبنان تُلقي القبض عليهما
أمن وقضاء
13:38
ينشطان بترويج المخدرات في الضاحية الجنوبية... ومفرزة استقصاء جبل لبنان تُلقي القبض عليهما
5
اقتصاد
02:24
إرتفاع سعري البنزين والمازوت واستقرار سعر الغاز
اقتصاد
02:24
إرتفاع سعري البنزين والمازوت واستقرار سعر الغاز
6
تقارير نشرة الاخبار
13:46
هكذا سيُوسّع أوتوستراد نهر الكلب - طبرجا... وبلا عجقة خلال الأشغال
تقارير نشرة الاخبار
13:46
هكذا سيُوسّع أوتوستراد نهر الكلب - طبرجا... وبلا عجقة خلال الأشغال
7
حال الطقس
01:53
الحرارة إلى انخفاض... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
01:53
الحرارة إلى انخفاض... هذه تفاصيل الطقس
8
خبر عاجل
12:02
تدابير سير يومَي الجمعة والسبت على أوتوستراد المدفون - نهر إبراهيم
خبر عاجل
12:02
تدابير سير يومَي الجمعة والسبت على أوتوستراد المدفون - نهر إبراهيم
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More