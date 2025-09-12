الأخبار
وزيرة خارجية بريطانيا تزور كييف وتعلن عن مساعدات إضافية بقيمة 193 مليون دولار

أخبار دولية
2025-09-12 | 00:55
وزيرة خارجية بريطانيا تزور كييف وتعلن عن مساعدات إضافية بقيمة 193 مليون دولار

من المقرر أن تتوجه وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إلى كييف اليوم الجمعة في أول زيارة خارجية لها منذ توليها المنصب، لتؤكد التزام بريطانيا تجاه أوكرانيا من خلال زيادة قدرها 142 مليون جنيه إسترليني (192.75 مليون دولار) في المساعدات التي سيتم تقديمها خلال فترة الشتاء.

وأوضحت الحكومة أن كوبر ستلتقي بالرئيس فولوديمير زيلينسكي وكبار المسؤولين الأوكرانيين، وستؤكد لهم التزام بريطانيا بالدفاع عن أوكرانيا ضد العدوان الروسي.

وقالت كوبر في بيان: "أمن أوكرانيا هو أمر بالغ الأهمية لأمن المملكة المتحدة".

وتشمل حزمة التمويل الإضافية، وهي جزء من برنامج مساعدات جرى التعهد به مسبقًا وتم إطلاقه في حزيران الماضي، 100 مليون جنيه إسترليني كمساعدات إنسانية للمجتمعات القريبة من الخطوط الأمامية و42 مليون جنيه إسترليني لإصلاح وحماية أنظمة الطاقة التي استهدفتها الضربات الروسية.

وتأتي زيارتها وسط توتر متصاعد في أعقاب انتهاك طائرات روسية مسيرة المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي في بولندا.

وأعلنت بريطانيا يوم الأربعاء عن خطط لإنتاج كميات كبيرة من طائرات مسيرة اعتراضية صممتها أوكرانيا لتساعد في التصدي لهجمات الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية، وذلك في إطار جهد دفاعي مشترك أوسع بين بريطانيا وأوكرانيا.

(الدولار = 0.7367 جنيه إسترليني)

أخبار دولية

خارجية

بريطانيا

وتعلن

مساعدات

إضافية

بقيمة

مليون

دولار

