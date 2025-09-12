بوليتيكو: توقعات بأن يلتقي رئيس وزراء قطر بترامب وآخرين خلال زيارة لواشنطن

أفادت بوليتيكو يوم الخميس بأنه من المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الولايات المتحدة بمسؤولين أميركيين لمناقشة الهجوم الإسرائيلي ووضع محادثات وقف إطلاق النار في غزة.



ونقل التقرير عن مصدر أنه من المتوقع أن يلتقي بالرئيس دونالد ترامب ونائب الرئيس جيه.دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف.