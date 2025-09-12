ترامب: إنتهاك طائرات مسيرة لأجواء بولندا ربما كان خطأ

رأى الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الخميس أن انتهاك طائرات روسية مسيرة لأجواء بولندا ربما كان خطأ.



وقال ترامب للصحفيين قبل أن يستقل الهليكوبتر الرئاسية مارين وان: "لست سعيدًا بأي شيء يتعلق بالوضع برمته، ولكن آمل أن ينتهي هذا الأمر".