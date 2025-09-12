رئيس وزراء قطر يتهم إسرائيل بمحاولة عرقلة جهود السلام في غزة

اتهمت قطر إسرائيل في الأمم المتحدة اليوم الخميس بمحاولة عرقلة جهود إنهاء الحرب في غزة من خلال مهاجمة قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في الدوحة، لكنها تعهدت بمواصلة وساطتها.



وأكد رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أمام المجلس المكون من ١٥ عضوًا أن القادة الإسرائيليين لا يأبهون بحياة الرهائن المحتجزين لدى حماس في غزة.