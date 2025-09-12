روسيا تعلن إسقاط 221 مسيرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت روسيا الجمعة أنها أسقطت خلال الليلة الماضية 221 مسيّرة أوكرانية في واحدة من أوسع الهجمات التي يشنها الجيش الأوكراني منذ بدء الغزو الروسي قبل ثلاث سنوات.



وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر تلغرام إن تسعة من المسيرات التي "اعترضت وأسقطت" استهدفت منطقة موسكو و28 أخرى منطقة تضم سان بطرسبرغ ثاني كبرى المدن الروسية في شمال غرب البلاد. وأتى ذلك فيما تباشر روسيا وبيلاروس الجمعة مناورات عسكرية مشتركة واسعة، وبعد يومين على انتهاك مسيرات المجال الجوي البولندي.

