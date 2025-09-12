البيت الأبيض: ترامب سيتناول العشاء الجمعة مع رئيس الوزراء القطري

يستضيف الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على العشاء الجمعة في منتجعه للغولف في بيدمنستر بولاية نيوجيرزي، وفق ما أعلن البيت الأبيض.



ومن المقرر أن يحضر المبعوث الخاص ستيف ويتكوف الاجتماع الذي يأتي بعد الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مسؤولين من حماس في الدوحة.







