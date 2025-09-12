المكسيك تنفي تطبيق إجراءات قسرية ضد الصين بعد غضب بكين من رسوم محتملة على صادراتها من السيارات

نفت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم أن تكون الرسوم الجمركية الجديدة المقترحة بنسبة تصل إلى 50 في المئة على واردات بعض البلدان، إجراء قسريا يستهدف الصين.



وأكدت الصين أنها "تعارض بشدة" أي "إكراه" بعدما أعلنت الحكومة المكسيكية أنها تدرس فرض زيادة كبيرة في الرسوم الجمركية على السيارات الصينية في ظل ضغوط من الولايات المتحدة.



وقالت شينباوم في خلال مؤتمر صحافي: "هذه ليست إجراءات قسرية وليست ضد الصين ليست إجراءات ضد أي دولة" معينة، لافتة إلى عقد مناقشات مع بكين الأسبوع المقبل.



وأضافت أن "الهدف منها هو تعزيز الإنتاج الوطني" مؤكّدة أن مشروع القانون يشمل سلعا من حوالى عشرين قطاعا ودولة ليس للمكسيك اتفاقات تجارة حرة معها.



وتابعت: "نحن نصدّر القليل جدا إلى هذه الدول"، مشيرة إلى أن المكسيك تريد "الاستمرار في الحفاظ على علاقات جيدة جدا" مع الصين.



