الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
20
o
الجنوب
25
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
20
o
الجنوب
25
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الشرع: كان لدى إسرائيل مخطط لتقسيم سوريا
أخبار دولية
2025-09-12 | 15:15
مشاهدات عالية
شارك
شارك
الشرع: كان لدى إسرائيل مخطط لتقسيم سوريا
2
min
الشرع: كان لدى إسرائيل مخطط لتقسيم سوريا
أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أنه يجري التفاوض على اتفاق أمني مع إسرائيل، لافتا إلى أنه كان لدى تل أبيب مخطط لتقسيم سوريا.
وقال الشرع في مقابلة مع "الإخبارية السورية": "إسرائيل كان لديها مخطط تقسيم لسوريا وكانت تريدها أن تكون ميداناً للصراع مع الإيرانيين أو ما شابه، وتفاجأت من سقوط النظام".
وأضاف: "إسرائيل اعتادت أن تعالج مشاكلها الاستخباراتية وفشلها الأمني في بعض الأحيان بأن تستخدم عضلاتها في الحذر الزائد في المخاوف الأمنية".
ولفت الى أن سوريا أعادت بناء علاقاتها الدولية والإقليمية بسرعة كبيرة.
وقال: "رأينا محبة كبيرة من معظم دول العالم وخصوصا دول الإقليم".
واعتبر الشرع أن طرق التجارة البرية ما بين الشرق والغرب تمر بالضرورة من سوريا، والعالم يشكو من مسألتين أساسيتين، أمان سلاسل التوريد وإمدادات الطاقة، وكلا الأمرين متوفر في سوريا.
ولفت الى أن مرور خطوط الإنترنت من سوريا للربط بين الشرق والغرب يوفر بنية تحتية تصل إلى 6 آلاف كم وهو أكثر أمانا.
ورأى أن الولايات المتحدة الأميركية لديها رغبة كبيرة في الاستثمار في الداخل السوري.
وأكد الشرع أن الاستثمار لا يخيف البلد على العكس هو يدفع إلى استقرار فيها وينعكس ذلك على سياسة البلد وعلاقاتها الدولية.
وأعلن أن الروس أعطوا التزامات معينة لسوريا الحالية، لافتا الى أن سوريا أعطت التزامات ووفت بها وأن الروس وفوا بها حتى اللحظة.
وشدد على أن مجتمع السويداء جزء أساسي من المجتمع السوري وأنه مكون أصيل فيه.
وقال: "مصلحة السويداء ومصلحة شمال شرق سوريا مع دمشق وهذه فرصة لسوريا للملمة جراحها والانطلاق في حلة جديدة".
وأضاف: "إذا أراد شمال شرق سوريا أن يذهب إلى نوع من التقسيم فإن العراق وتركيا سيتأذيان بشكل كبير".
أخبار دولية
إسرائيل
لتقسيم
سوريا
التالي
جديد المفاوضات بين إسرائيل وسوريا
المجر: التوغل الروسي بالمسيرات في بولندا "غير مقبول"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-07-16
أبي المنى للـLBCI: لا أظن أن هناك مخطط لإبعاد الدروز بل هناك عصابات وتطرف لدى جماعات
آخر الأخبار
2025-07-16
أبي المنى للـLBCI: لا أظن أن هناك مخطط لإبعاد الدروز بل هناك عصابات وتطرف لدى جماعات
0
أخبار دولية
2025-07-22
تركيا: أي محاولة لتقسيم سوريا تعد تهديدًا لأمننا القومي
أخبار دولية
2025-07-22
تركيا: أي محاولة لتقسيم سوريا تعد تهديدًا لأمننا القومي
0
أخبار دولية
2025-08-29
بزشكيان: لا نسعى للحرب لكن إسرائيل وأميركا تسعيان لتقسيم وتدمير بلادنا
أخبار دولية
2025-08-29
بزشكيان: لا نسعى للحرب لكن إسرائيل وأميركا تسعيان لتقسيم وتدمير بلادنا
0
آخر الأخبار
14:45
الرئيس الشرع: إذا أراد شمال شرق سوريا أن يذهب إلى نوع من التقسيم فإن العراق وتركيا سيتأذيان بشكل كبير
آخر الأخبار
14:45
الرئيس الشرع: إذا أراد شمال شرق سوريا أن يذهب إلى نوع من التقسيم فإن العراق وتركيا سيتأذيان بشكل كبير
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:38
مقتل 13 مدنيا في قصف لقوات الدعم السريع على الفاشر في غرب السودان
أخبار دولية
16:38
مقتل 13 مدنيا في قصف لقوات الدعم السريع على الفاشر في غرب السودان
0
أخبار دولية
15:42
الإمارات تستدعي نائب السفير الإسرائيلي على خلفية الهجوم "الجبان" في قطر
أخبار دولية
15:42
الإمارات تستدعي نائب السفير الإسرائيلي على خلفية الهجوم "الجبان" في قطر
0
أخبار دولية
15:06
المكسيك تنفي تطبيق إجراءات قسرية ضد الصين بعد غضب بكين من رسوم محتملة على صادراتها من السيارات
أخبار دولية
15:06
المكسيك تنفي تطبيق إجراءات قسرية ضد الصين بعد غضب بكين من رسوم محتملة على صادراتها من السيارات
0
أخبار دولية
14:48
البيت الأبيض: ترامب سيتناول العشاء الجمعة مع رئيس الوزراء القطري
أخبار دولية
14:48
البيت الأبيض: ترامب سيتناول العشاء الجمعة مع رئيس الوزراء القطري
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:52
تقدم في المفاوضات بين إسرائيل وسوريا ومقترح لتقديم مساعدات لغزة... هذه التفاصيل
أخبار دولية
07:52
تقدم في المفاوضات بين إسرائيل وسوريا ومقترح لتقديم مساعدات لغزة... هذه التفاصيل
0
حال الطقس
2025-08-16
الكتل الحارة تنحسر كلياً... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
2025-08-16
الكتل الحارة تنحسر كلياً... إليكم تفاصيل الطقس
0
أخبار دولية
12:50
رئيس حكومة الحوثيين الجديد يتعهد مواصلة قتال إسرائيل
أخبار دولية
12:50
رئيس حكومة الحوثيين الجديد يتعهد مواصلة قتال إسرائيل
0
أخبار لبنان
2025-08-19
الرئيس عون لقائد "اليونيفيل”: لبنان متمسّك ببقاء القوات الدولية في الجنوب
أخبار لبنان
2025-08-19
الرئيس عون لقائد "اليونيفيل”: لبنان متمسّك ببقاء القوات الدولية في الجنوب
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:15
الشرع: كان لدى إسرائيل مخطط لتقسيم سوريا
أخبار دولية
15:15
الشرع: كان لدى إسرائيل مخطط لتقسيم سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
ستارلينك تدخُل رسميًا السوق اللبنانيّ والمنافسة تشتعل في الداخل
تقارير نشرة الاخبار
13:45
ستارلينك تدخُل رسميًا السوق اللبنانيّ والمنافسة تشتعل في الداخل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
زيادة إيرادات الجمارك ممكنة
تقارير نشرة الاخبار
13:42
زيادة إيرادات الجمارك ممكنة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
العين على مخيمي عين الحلوة والبداوي... فهل يسلم المزيد من السلاح الفلسطيني؟
تقارير نشرة الاخبار
13:29
العين على مخيمي عين الحلوة والبداوي... فهل يسلم المزيد من السلاح الفلسطيني؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
جنبلاط على خط التحقيقات الدولية في السويداء.. ولجنة أممية قريباً في المحافظة
تقارير نشرة الاخبار
13:27
جنبلاط على خط التحقيقات الدولية في السويداء.. ولجنة أممية قريباً في المحافظة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
حاجات الجيش من اصغر تفصيل على الارض الى اكبر تفصيل في الجو
تقارير نشرة الاخبار
13:26
حاجات الجيش من اصغر تفصيل على الارض الى اكبر تفصيل في الجو
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
إسرائيل تعمل على مسارين في سوريا: أمنيّ وسياسيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:24
إسرائيل تعمل على مسارين في سوريا: أمنيّ وسياسيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
دعمٌ دولي غير مسبوق للجيش اللبناني لهذا السبب..
تقارير نشرة الاخبار
13:24
دعمٌ دولي غير مسبوق للجيش اللبناني لهذا السبب..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
الموقف الأميركيّ مما يجري في المنطقة…
تقارير نشرة الاخبار
13:22
الموقف الأميركيّ مما يجري في المنطقة…
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:24
إرتفاع سعري البنزين والمازوت واستقرار سعر الغاز
اقتصاد
02:24
إرتفاع سعري البنزين والمازوت واستقرار سعر الغاز
2
حال الطقس
01:53
الحرارة إلى انخفاض... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
01:53
الحرارة إلى انخفاض... هذه تفاصيل الطقس
3
أمن وقضاء
09:04
تدابير سير لمدّة أسبوع بسبب أعمال تنظيف جدران نفق شكّا
أمن وقضاء
09:04
تدابير سير لمدّة أسبوع بسبب أعمال تنظيف جدران نفق شكّا
4
أخبار دولية
08:48
أبو فاعور للـLBCI: لجنة تحقيق دولية ستصل إلى السويداء وسلّمنا باسم وليد جنبلاط رسالتين
أخبار دولية
08:48
أبو فاعور للـLBCI: لجنة تحقيق دولية ستصل إلى السويداء وسلّمنا باسم وليد جنبلاط رسالتين
5
اسرار
23:37
أسرار الصحف 12-09-2025
اسرار
23:37
أسرار الصحف 12-09-2025
6
خبر عاجل
08:09
مصرف لبنان المركزيّ: احتياطيات لبنان من النقد الأجنبيّ باستثناء الذهب ارتفعت إلى 11.3 مليار دولار حتى منتصف 2025
خبر عاجل
08:09
مصرف لبنان المركزيّ: احتياطيات لبنان من النقد الأجنبيّ باستثناء الذهب ارتفعت إلى 11.3 مليار دولار حتى منتصف 2025
7
أمن وقضاء
02:48
قوى الأمن: إخلاء وإقفال شارع المصارف تزامنًا مع إنعقاد جلسة مشتركة للجان النيابية
أمن وقضاء
02:48
قوى الأمن: إخلاء وإقفال شارع المصارف تزامنًا مع إنعقاد جلسة مشتركة للجان النيابية
8
آخر الأخبار
02:17
الوكالة الوطنية للإعلام: إستهداف سيارة "رابيد" في بلدة عيتا الجبل في قضاء بنت جبيل
آخر الأخبار
02:17
الوكالة الوطنية للإعلام: إستهداف سيارة "رابيد" في بلدة عيتا الجبل في قضاء بنت جبيل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More