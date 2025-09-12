الشرع: كان لدى إسرائيل مخطط لتقسيم سوريا

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أنه يجري التفاوض على اتفاق أمني مع إسرائيل، لافتا إلى أنه كان لدى تل أبيب مخطط لتقسيم سوريا.



وقال الشرع في مقابلة مع "الإخبارية السورية": "إسرائيل كان لديها مخطط تقسيم لسوريا وكانت تريدها أن تكون ميداناً للصراع مع الإيرانيين أو ما شابه، وتفاجأت من سقوط النظام".



وأضاف: "إسرائيل اعتادت أن تعالج مشاكلها الاستخباراتية وفشلها الأمني في بعض الأحيان بأن تستخدم عضلاتها في الحذر الزائد في المخاوف الأمنية".

ولفت الى أن سوريا أعادت بناء علاقاتها الدولية والإقليمية بسرعة كبيرة.



وقال: "رأينا محبة كبيرة من معظم دول العالم وخصوصا دول الإقليم".



واعتبر الشرع أن طرق التجارة البرية ما بين الشرق والغرب تمر بالضرورة من سوريا، والعالم يشكو من مسألتين أساسيتين، أمان سلاسل التوريد وإمدادات الطاقة، وكلا الأمرين متوفر في سوريا.



ولفت الى أن مرور خطوط الإنترنت من سوريا للربط بين الشرق والغرب يوفر بنية تحتية تصل إلى 6 آلاف كم وهو أكثر أمانا.



ورأى أن الولايات المتحدة الأميركية لديها رغبة كبيرة في الاستثمار في الداخل السوري.



وأكد الشرع أن الاستثمار لا يخيف البلد على العكس هو يدفع إلى استقرار فيها وينعكس ذلك على سياسة البلد وعلاقاتها الدولية.



وأعلن أن الروس أعطوا التزامات معينة لسوريا الحالية، لافتا الى أن سوريا أعطت التزامات ووفت بها وأن الروس وفوا بها حتى اللحظة.



وشدد على أن مجتمع السويداء جزء أساسي من المجتمع السوري وأنه مكون أصيل فيه.



وقال: "مصلحة السويداء ومصلحة شمال شرق سوريا مع دمشق وهذه فرصة لسوريا للملمة جراحها والانطلاق في حلة جديدة".



وأضاف: "إذا أراد شمال شرق سوريا أن يذهب إلى نوع من التقسيم فإن العراق وتركيا سيتأذيان بشكل كبير".