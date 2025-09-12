الإمارات تستدعي نائب السفير الإسرائيلي على خلفية الهجوم "الجبان" في قطر

أعلنت دولة الإمارات أنها استدعت نائب السفير الإسرائيلي في أبوظبي، على خلفية الهجوم غير المسبوق للدولة العبرية الذي استهدف مسؤولين من حركة حماس في قطر.وأشار البيان الإماراتي إلى أن وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي "استدعت نائب السفير الإسرائيلي لدى الدولة دايفيد احد هورساندي، وأبلغته إدانة واستنكار دولة الإمارات الشديدين للاعتداء الإسرائيلي السافر والجبان الذي استهدف دولة قطر الشقيقة، وللتصريحات العدوانية الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو".وأعاد البيان تأكيد أن "هذا الهجوم المتهور يشكل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر (...) وأن أي اعتداء على دولة خليجية يمثل اعتداء على منظومة الأمن الخليجي المشترك".ويشكّل هذا الاستدعاء الإدانة الأشد التي تصدر عن أبوظبي بحق إسرائيل.