مقتل 13 مدنيا في قصف لقوات الدعم السريع على الفاشر في غرب السودان

قُتل 13 مدنيا بينهم أربعة أطفال، وأصيب 21 على الأقل في قصف لقوات الدعم السريع يومي الخميس والجمعة على مدينة الفاشر المحاصرة في غرب السودان، وفق ما أفاد مصدر طبي وكالة فرانس برس.وقال مصدر طبي في مستشفى الفاشر الجنوبي: "قُتل 13مدنيا من بينهم أربعة أطفال، وأصيب 21 يتلقون العلاج بالمستشفى، وذلك جراء القصف المدفعي على الأحياء".وأشار المصدر إلى "سقوط عدد من القذائف على منازل المواطنين".وأظهرت لقطات للأقمار الاصطناعية نشرها مختبر البحوث الإنسانية (هيومانيتيران ريسيترش لاب) في جامعة ييل الخميس، أضرارا من جراء القصف طالت مباني في مخيم أبو شوك بين 30 آب/أغسطس والعاشر من أيلول.