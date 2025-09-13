زلزال بقوة 7,4 درجة يضرب قبالة سواحل الشرق الاقصى الروسي وتحذير من أمواج تسونامي

ضرب زلزال بقوة 7,4 درجة قبالة سواحل كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي السبت، وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.



وذكر المرصد الأميركي أن الزلزال ضرب على بعد 111 كيلومترا شرق مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي الروسية، المركز الإداري لمنطقة كامتشاتكا، وعلى عمق 39,5 كيلومترا.



وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قد حددت في وقت سابق قوة الزلزال ب7,5 درجة قبل أن تخفضها.



وأعلن مركز التحذير من أمواج تسونامي في المحيط الهادئ أن هناك احتمالا بتشكل أمواج "خطيرة" يصل ارتفاعها إلى متر واحد على بعض السواحل الروسية القريبة من مركز الزلزال.