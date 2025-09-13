الأخبار
كوريا الشمالية تعتزم تعزيز ترسانتيها النووية والتقليدية
أخبار دولية
2025-09-12 | 23:53
كوريا الشمالية تعتزم تعزيز ترسانتيها النووية والتقليدية
أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أن بلاده ستكشف خلال اجتماع مقبل للحزب الحاكم عن سياسة لتطوير ترسانتيها العسكريتين النووية والتقليدية في آن، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية السبت.
ومنذ فشل قمة مع الولايات المتحدة عام 2019، تؤكد كوريا الشمالية أنها لن تتخلى عن سلاحها النووي.
وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن كيم قال أثناء زيارته هذا الأسبوع مراكز خاصة بأبحاث الأسلحة، إن بيونغ يانغ "ستدفع بسياسة المضي قدما بشكل متزامن في بناء القوات النووية والقوات المسلحة التقليدية".
وأكد كيم على ضرورة "تحديث" القوات المسلحة التقليدية، دون تحديد موعد اجتماع الحزب.
وأعطت الحرب في أوكرانيا دفعا للزعيم الكوري الشمالي، حيث حصل على دعم حاسم من روسيا بعد إرساله آلاف الجنود الكوريين الشماليين للقتال إلى جانب موسكو.
