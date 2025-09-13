سوشيلا كاركي تؤدي اليمين الدستورية رئيسة للوزراء في النيبال

أدت سوشيلا كاركي اليمين الدستورية الجمعة بعد تعيينها رئيسة للوزراء في النيبال لقيادة مرحلة انتقالية من ستة أشهر يتم خلالها إجراء انتخابات، وذلك اثر الاحتجاجات الدامية التي أطاحت بالحكومة.



واستقال رئيس الوزراء السابق كاي بي شارما أولي الثلاثاء بعد إحراق البرلمان وتخريب الكثير من المقار العامة ومنازل المسؤولين السياسيين ورموز أخرى للسلطة في العاصمة كاتماندو.



وقالت كاركي البالغة 73 عاما وأول امرأة تتولى رئاسة الوزراء أمام الرئيس رام تشاندرا بوديل "أنا، سوشيلا كاركي (...) أقسم باسم الوطن والشعب على أداء واجبي رئيسة للوزراء".



وتمنى بوديل "النجاح" لكاركي خلال حفل صغير في القصر الرئاسي حضره دبلوماسيون وبعض المسؤولين السابقين.

