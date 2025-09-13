الكرملين يؤكد أن المفاوضات مع كييف "متوقفة"

أعلن الكرملين الجمعة أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا لإنهاء النزاع "متوقفة"، في حين شدّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أن هدف نظيره الروسي هو "احتلال أوكرانيا بأكملها".



من جهته، حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يبذل منذ أشهر جهودا لوضع حد سريع لأخطر نزاع تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، من أن صبره حيال نظيره الروسي فلاديمير بوتين "ينفد سريعا".



في موازاة ذلك، بدأت روسيا وحليفتها بيلاروس مناورات عسكرية مشتركة الجمعة، ما أثار مخاوف جيرانهما في حلف شمال الأطلسي بعد أيام من التوغل غير المسبوق لمسيّرات روسية في الأجواء البولندية.



وقُتل عشرات آلاف الأشخاص خلال الحرب المتواصلة منذ ثلاث سنوات ونصف والتي أجبرت الملايين على النزوح ودمّرت غالبية مناطق شرق أوكرانيا وجنوبها.

