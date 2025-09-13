محادثات تجارية مكسيكية كندية في مواجهة ضغوط ترامب

أعلنت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم الجمعة أنها ستستضيف الأسبوع المقبل رئيس الوزراء الكندي مارك كارني لإجراء محادثات تجارية، حيث يسعى البلدان لحماية اقتصاديهما من تداعيات الحرب التجارية التي أشعل فتيلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



وتتشارك المكسيك وكندا إلى جانب الولايات المتحدة عضوية اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية "يو أس أم سي آيه" التي يطالب ترامب بإعادة التفاوض عليها باعتبارها مجحفة لبلاده.



ومنذ بدء ولايته الرئاسية، كال ترامب الانتقادات للبلدين الجارين بسبب الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، مهددا اياهما مرارا بفرض رسوم جمركية مرتفعة على صادراتهما.



وحتى الآن حيد ترامب المكسيك بشكل واسع من الرسوم الجمركية الانتقامية، لكنه فرض رسوما بنسبة 35% على السلع الكندية التي لا تشملها اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية.

