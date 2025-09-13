محادثات تجارية مكسيكية كندية في مواجهة ضغوط ترامب

الأخبار
أعلنت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم الجمعة أنها ستستضيف الأسبوع المقبل رئيس الوزراء الكندي مارك كارني لإجراء محادثات تجارية، حيث يسعى البلدان لحماية اقتصاديهما من تداعيات الحرب التجارية التي أشعل فتيلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وتتشارك المكسيك وكندا إلى جانب الولايات المتحدة عضوية اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية "يو أس أم سي آيه" التي يطالب ترامب بإعادة التفاوض عليها باعتبارها مجحفة لبلاده.
ومنذ بدء ولايته الرئاسية، كال ترامب الانتقادات للبلدين الجارين بسبب الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، مهددا اياهما مرارا بفرض رسوم جمركية مرتفعة على صادراتهما.
وحتى الآن حيد ترامب المكسيك بشكل واسع من الرسوم الجمركية الانتقامية، لكنه فرض رسوما بنسبة 35% على السلع الكندية التي لا تشملها اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية.
أخبار دولية
تجارية
مكسيكية
كندية
مواجهة
ترامب
أخبار دولية
2025-08-21
محادثات بين رئيس الوزراء الكنديّ والرئيس الأميركيّ في شأن التحديات التجارية
أخبار دولية
2025-08-21
محادثات بين رئيس الوزراء الكنديّ والرئيس الأميركيّ في شأن التحديات التجارية
أخبار دولية
2025-07-10
مسؤول: وفد هندي سيزور أميركا قريبًا لإجراء محادثات تجارية
أخبار دولية
2025-07-10
مسؤول: وفد هندي سيزور أميركا قريبًا لإجراء محادثات تجارية
أخبار دولية
2025-08-18
البرازيل: المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة توقفت بسبب طلب "مستحيل" من إدارة ترامب
أخبار دولية
2025-08-18
البرازيل: المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة توقفت بسبب طلب "مستحيل" من إدارة ترامب
أخبار دولية
2025-07-12
الرئيسة المكسيكية واثقة بـ"التوصل إلى اتفاق" مع الولايات المتحدة بعد رسوم ترامب الجديدة
أخبار دولية
2025-07-12
الرئيسة المكسيكية واثقة بـ"التوصل إلى اتفاق" مع الولايات المتحدة بعد رسوم ترامب الجديدة
أخبار دولية
06:06
مقتل 19 تلميذا على الأقل في ضربة جوية في بورما
أخبار دولية
06:06
مقتل 19 تلميذا على الأقل في ضربة جوية في بورما
أخبار دولية
05:41
الجيش الإسرائيلي يقدر عدد من نزحوا من مدينة غزة بأكثر من 250 ألفا
أخبار دولية
05:41
الجيش الإسرائيلي يقدر عدد من نزحوا من مدينة غزة بأكثر من 250 ألفا
أخبار دولية
02:40
مقتل 12 جنديا باكستانيا في هجوم لطالبان باكستان
أخبار دولية
02:40
مقتل 12 جنديا باكستانيا في هجوم لطالبان باكستان
أخبار دولية
00:45
الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر تدعو إلى هدنة في السودان
أخبار دولية
00:45
الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر تدعو إلى هدنة في السودان
أخبار دولية
00:06
سوشيلا كاركي تؤدي اليمين الدستورية رئيسة للوزراء في النيبال
أخبار دولية
00:06
سوشيلا كاركي تؤدي اليمين الدستورية رئيسة للوزراء في النيبال
أخبار دولية
00:18
الكرملين يؤكد أن المفاوضات مع كييف "متوقفة"
أخبار دولية
00:18
الكرملين يؤكد أن المفاوضات مع كييف "متوقفة"
آخر الأخبار
2025-04-15
الوكالة الوطنية للإعلام: قنابل مضيئة فوق حولا
آخر الأخبار
2025-04-15
الوكالة الوطنية للإعلام: قنابل مضيئة فوق حولا
أخبار دولية
2025-08-23
رسالة من السيدة الأولى في تركيا الى ميلانيا ترامب... وهذا ما جاء فيها
أخبار دولية
2025-08-23
رسالة من السيدة الأولى في تركيا الى ميلانيا ترامب... وهذا ما جاء فيها
أخبار لبنان
04:13
انتهاء المرحلة الرابعة من تسليم السلاح في مخيّم البداوي.. ابو عرب للـLBCI: السلاح الثقيل قد سُلّم
أخبار لبنان
04:13
انتهاء المرحلة الرابعة من تسليم السلاح في مخيّم البداوي.. ابو عرب للـLBCI: السلاح الثقيل قد سُلّم
أخبار لبنان
04:11
إقفال نحو 30 محلاً على أوتوستراد جونيه... والبلدية تُمهل الباقين لتسوية أوضاعهم
أخبار لبنان
04:11
إقفال نحو 30 محلاً على أوتوستراد جونيه... والبلدية تُمهل الباقين لتسوية أوضاعهم
تقارير نشرة الاخبار
03:06
المرحلة الرابعة: تسليم شحنات السلاح في مخيم البداوي الى الجيش اللبناني
تقارير نشرة الاخبار
03:06
المرحلة الرابعة: تسليم شحنات السلاح في مخيم البداوي الى الجيش اللبناني
أخبار دولية
15:15
الشرع: كان لدى إسرائيل مخطط لتقسيم سوريا
أخبار دولية
15:15
الشرع: كان لدى إسرائيل مخطط لتقسيم سوريا
تقارير نشرة الاخبار
13:45
ستارلينك تدخُل رسميًا السوق اللبنانيّ والمنافسة تشتعل في الداخل
تقارير نشرة الاخبار
13:45
ستارلينك تدخُل رسميًا السوق اللبنانيّ والمنافسة تشتعل في الداخل
تقارير نشرة الاخبار
13:42
زيادة إيرادات الجمارك ممكنة
تقارير نشرة الاخبار
13:42
زيادة إيرادات الجمارك ممكنة
تقارير نشرة الاخبار
13:29
العين على مخيمي عين الحلوة والبداوي... فهل يسلم المزيد من السلاح الفلسطيني؟
تقارير نشرة الاخبار
13:29
العين على مخيمي عين الحلوة والبداوي... فهل يسلم المزيد من السلاح الفلسطيني؟
تقارير نشرة الاخبار
13:27
جنبلاط على خط التحقيقات الدولية في السويداء.. ولجنة أممية قريباً في المحافظة
تقارير نشرة الاخبار
13:27
جنبلاط على خط التحقيقات الدولية في السويداء.. ولجنة أممية قريباً في المحافظة
تقارير نشرة الاخبار
13:26
حاجات الجيش من اصغر تفصيل على الارض الى اكبر تفصيل في الجو
تقارير نشرة الاخبار
13:26
حاجات الجيش من اصغر تفصيل على الارض الى اكبر تفصيل في الجو
