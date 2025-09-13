شرطة لندن تعتقل مشتبها به في سلسلة حوادث معادية للسامية

أعلنت الشرطة البريطانية الجمعة اعتقال رجل في إطار تحقيق بسلسلة حوادث معادية للسامية شهدتها مناطق في شمال لندن.



وأفادت الشرطة أنه تم اعتقال الرجل البالغ 37 عاما في منطقة هيندون بشمال لندن للاشتباه بتسببه بأضرار مرتبطة بسبعة اعتداءات بدوافع دينية، مشيرة إلى أنه لا يزال قيد الاحتجاز.



واعتبر المحقق لوك ويليامز الاعتقال بأنه "تطور مهم" بعد تحريات موسعة شملت مراجعة كاميرات مراقبة.



وأعلنت الشرطة الخميس استهداف سبعة مبان يهودية بينها أربعة كُنس في حوادث منفصلة خلال الأسابيع الأخيرة.



ورشت المعابد اليهودية ومسكن خاص في منطقة غولدرز غرين التي تسكنها غالبية يهودية بالطلاء، بينما ألقي سائل على مدرسة وسيارة في حادثين آخرين.



ووصفت المفتشة كايتي هاربر التي تقود التحقيق في بيان الخميس قبل الإعلان عن الاعتقال هذه الحوادث بأنها "مثيرة للغثيان ومروعة".