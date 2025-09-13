الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

شرطة لندن تعتقل مشتبها به في سلسلة حوادث معادية للسامية

أخبار دولية
2025-09-13 | 00:32
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
شرطة لندن تعتقل مشتبها به في سلسلة حوادث معادية للسامية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
شرطة لندن تعتقل مشتبها به في سلسلة حوادث معادية للسامية

أعلنت الشرطة البريطانية الجمعة اعتقال رجل في إطار تحقيق بسلسلة حوادث معادية للسامية شهدتها مناطق في شمال لندن. 
     
وأفادت الشرطة أنه تم اعتقال الرجل البالغ 37 عاما في منطقة هيندون بشمال لندن للاشتباه بتسببه بأضرار مرتبطة بسبعة اعتداءات بدوافع دينية، مشيرة إلى أنه لا يزال قيد الاحتجاز.
     
واعتبر المحقق لوك ويليامز الاعتقال بأنه "تطور مهم" بعد تحريات موسعة شملت مراجعة كاميرات مراقبة.
     
وأعلنت الشرطة الخميس استهداف سبعة مبان يهودية بينها أربعة كُنس في حوادث منفصلة خلال الأسابيع الأخيرة. 
     
ورشت المعابد اليهودية ومسكن خاص في منطقة غولدرز غرين التي تسكنها غالبية يهودية بالطلاء، بينما ألقي سائل على مدرسة وسيارة في حادثين آخرين. 
     
ووصفت المفتشة كايتي هاربر التي تقود التحقيق في بيان الخميس قبل الإعلان عن الاعتقال هذه الحوادث بأنها "مثيرة للغثيان ومروعة". 

أخبار دولية

تعتقل

مشتبها

سلسلة

حوادث

معادية

للسامية

LBCI التالي
البابا لاوون الرابع عشر يشكر جزيرة لامبيدوسا على ترحيبها بالمهاجرين
محادثات تجارية مكسيكية كندية في مواجهة ضغوط ترامب
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-08-29

الجيش الإسرائيلي: أنهينا سلسلة عمليات جنوب سوريا واعتقلنا مشتبها بهم بالتورط في الترويج لأنشطة إرهابية

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-08

الداخلية التركية: توقيف مشتبه به عمره 16 عامًا بعد الهجوم على مركز الشرطة قرب إزمير

LBCI
أخبار دولية
2025-08-26

أستراليا تتهم إيران بتنفيذ هجومين معاديين للسامية وتتوعد بطرد سفيرها

LBCI
أخبار دولية
2025-08-19

باريس ردا على رسالة نتنياهو: فرنسا لا تحتاج دورسا في محاربة معاداة السامية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:06

مقتل 19 تلميذا على الأقل في ضربة جوية في بورما

LBCI
أخبار دولية
05:41

الجيش الإسرائيلي يقدر عدد من نزحوا من مدينة غزة بأكثر من 250 ألفا

LBCI
أخبار دولية
02:40

مقتل 12 جنديا باكستانيا في هجوم لطالبان باكستان

LBCI
أخبار دولية
00:45

الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر تدعو إلى هدنة في السودان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
01:02

الجيش يوقف سفينة "Hawk III" أثناء محاولتها مغادرة المياه الإقليمية بطريقة غير قانونية

LBCI
أخبار دولية
00:32

شرطة لندن تعتقل مشتبها به في سلسلة حوادث معادية للسامية

LBCI
أخبار لبنان
04:40

سلام يهنئ عباس بإقرار "إعلان نيويورك" في الأمم المتحدة ويشكر السعودية وفرنسا

LBCI
أخبار لبنان
04:11

إقفال نحو 30 محلاً على أوتوستراد جونيه... والبلدية تُمهل الباقين لتسوية أوضاعهم

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:13

انتهاء المرحلة الرابعة من تسليم السلاح في مخيّم البداوي.. ابو عرب للـLBCI: السلاح الثقيل قد سُلّم

LBCI
أخبار لبنان
04:11

إقفال نحو 30 محلاً على أوتوستراد جونيه... والبلدية تُمهل الباقين لتسوية أوضاعهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:06

المرحلة الرابعة: تسليم شحنات السلاح في مخيم البداوي الى الجيش اللبناني

LBCI
أخبار دولية
15:15

الشرع: كان لدى إسرائيل مخطط لتقسيم سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

ستارلينك تدخُل رسميًا السوق اللبنانيّ والمنافسة تشتعل في الداخل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

زيادة إيرادات الجمارك ممكنة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

العين على مخيمي عين الحلوة والبداوي... فهل يسلم المزيد من السلاح الفلسطيني؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

جنبلاط على خط التحقيقات الدولية في السويداء.. ولجنة أممية قريباً في المحافظة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

حاجات الجيش من اصغر تفصيل على الارض الى اكبر تفصيل في الجو

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
09:04

تدابير سير لمدّة أسبوع بسبب أعمال تنظيف جدران نفق شكّا

LBCI
أمن وقضاء
01:02

الجيش يوقف سفينة "Hawk III" أثناء محاولتها مغادرة المياه الإقليمية بطريقة غير قانونية

LBCI
حال الطقس
02:34

طقس مستقر يتحوّل الى خريفيّ مع أمطار محلية مطلع الأسبوع

LBCI
أخبار دولية
08:48

أبو فاعور للـLBCI: لجنة تحقيق دولية ستصل إلى السويداء وسلّمنا باسم وليد جنبلاط رسالتين

LBCI
أمن وقضاء
04:26

الجيش ينشر تفاصيل إحباط محاولة السفينة HAWK III مغادرة المياه الإقليمية بطريقة غير قانونية: توقيف 22 شخصًا على متنها وإصابة 3 عسكريين أثناء العملية

LBCI
صحف اليوم
00:58

إطلاق تسوركوف فاجأ لبنان... وغموض يكتنف مصير أمهز (الشرق الأوسط)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

ستارلينك تدخُل رسميًا السوق اللبنانيّ والمنافسة تشتعل في الداخل

LBCI
خبر عاجل
08:09

مصرف لبنان المركزيّ: احتياطيات لبنان من النقد الأجنبيّ باستثناء الذهب ارتفعت إلى 11.3 مليار دولار حتى منتصف 2025

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More